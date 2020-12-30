Шмигаль привітав українців із прийдешніми святами - побажав здоров'я і мирного неба

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітав громадян України з прийдешніми новорічними святами та побажав здоров'я і мирного неба над головою.

Як передає Укрінформ, відео-привітання Глава уряду розмістив у Фейсбуці.

"Дорогі українці! Щиро вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим та Новим Роком! У святкову зимову пору ми особливо цінуємо домашній затишок і родинне тепло. Ми чекаємо новорічних свят, аби розділити радість з найріднішими людьми та загадати заповітне бажання, подякувати тим, хто оберігає нашу країну на фронті і рятує життя у лікарнях, вчить наших дітей у школах і захищає нас від небезпеки", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду побажав кожному українцю у Новому році щастя і достатку, злагоди та благодаті, здоров'я та мирного неба над головою.

Шмигаль закликав українців пам'ятати, що кожен відіграє важливу роль у зміні держави на краще.

"Наступного року ми відзначаємо 30 річницю української незалежності. Пам’ятайте - кожен з нас відіграє важливу роль у зміні нашої держави на краще", - сказав глава уряду.

Також він побажав, щоб непохитна віра у втілення заповітних мрій надавала сил та натхнення на нові звершення упродовж всього 2021 року.