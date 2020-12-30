Зеленський просить роз'яснювати людям, що COVID-вакцинація безпечна

Президент Володимир Зеленський запевнив, що держава працює над отриманням якісної та перевіреної вакцини проти COVID-19, та закликав місцеву владу проводити інформаційну кампанію щодо безпечності вакцинації.

Про це він зазначив під час поїздки до Івано-Франківської області у середу, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт глави держави.

Зеленський, зокрема, нагадав, що Україна вже має домовленість про безкоштовні 8 млн доз вакцини в межах програми COVAX, однак влада намагається збільшити цю кількість.

«Працюємо над 16 мільйонами. Головне, щоб людей, які бажають вакцинуватися, було багато», – сказав Президент.

Глава держави також розповів про підписання першого контракту на постачання вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech.

«Підписали вже перший контракт на постачання вакцини – вже не меморандум, а контракт більш як на 1,9 мільйона доз. Це китайська вакцина, яка пройшла випробування і в Індонезії, і в Бразилії, і в Туреччині», – наголосив він.

Водночас Зеленський також звернувся до представників влади на місцях з проханням, щоб проводили інформаційну кампанію та роз’яснення серед людей про безпечність вакцинації проти коронавірусу.

Президент запевнив, що Україна закуповує саме якісну та перевірену вакцину, яка довела свою ефективність.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech від COVID-19 обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

Укладення контракту відкриває шлях для постачання та використання вакцини після офіційної реєстрації. Перша партія вакцини Sinovac Biotech для України буде поставлена протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним із компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

В Україні з початку пандемії захворіло на коронавірусну хворобу 1 045 348 осіб, за останню добу - 7 986.

Фото: ОП