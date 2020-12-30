Майже 90 молодих учених отримають премії Президента

86 молодих учених отримають премії Президента України за визначні досягнення.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки, про це йдеться в Указі Президента №595/2020 «Про присудження премій Президента України для молодих учених 2020 року».

"Були відзначені 40 наукових робіт у сферах економіки, енергозбереження, діджиталізації, освіти, охорони здоров’я та навколишнього середовища, забезпечення правопорядку, за фізико-математичні та хімічні дослідження тощо", - йдеться у повідомленні.

Науковців премійовано, зокрема, за такі роботи:

«Формування та реалізація стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва в умовах євроінтеграції»;

«Забезпечення інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації»;

«Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова»;

«Науково-методологічні засади забезпечення енергоефективності будівель шляхом впровадження ефективних систем теплопостачання й теплового захисту»;

«Створення альтернативних біопалив з поновлювальної сировини»;

«Здоров'язбережувальні засади використання програмно-апаратних засобів в освітньому процесі 5–9 класів»;

«Розробка аналітичних біотехнологій для потреб імунологічної діагностики»;

«Неінвазивна оцінка пружно-еластичних властивостей артерій та камер серця»;

«Оптимізація хірургічного лікування хворих на вікову катаракту»;

«Селекційні та біотехнологічні аспекти створення нових генотипів кукурудзи, адаптованих до зони Степу України»;

«Еколого-геохімічна оцінка ландшафтів природоохоронних територій»;

«Сучасна концепція кримінально-правової протидії організованій злочинності».

Розмір премії за одну наукову роботу, над якою працювала група вчених, становитиме 40 тисяч гривень.

Визначення наукових робіт та преміантів відбулося за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.