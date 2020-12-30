Фінансування eHealth на наступний рік збільшили на 32 мільйони

Фінансування eHealth на наступний рік збільшили на 32 мільйони

Укрінформ
На 32 млн грн збільшено фінансування системи eHealth на наступний 2021 рік.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми на 32 млн збільшили фінансування в наступному році системи eНealth. У нас розроблена дорожня карта на наступний рік, яка узгоджена з усіма партнерами. Ми розуміємо, і медичні інформаційні системи, які також впроваджують на своєму боці цей функціонал розуміють, що саме ми будемо робити, які пріоритети, і взагалі куди ми рухаємося в наступному році. Цього ніколи не було, оскільки були якісь попередні речі, а зараз у нас є чіткі домовленості", - сказав Кучер.

За його словами, в Україні забезпечено надання цифрових медичних послуг більше ніж для 31 млн осіб, дані яких є в системах та тих, хто користувався медичними цифровими сервісами.

На його переконання, підприємство "Електронне здоров'я" має вийти на серйозний прибуток і стати дійсно сучасною IT-компанією в медичній сфері.

Кучер також нагадав, що у цьому році був впроваджений функціонал електронних медичних висновків про народження дитини. Вже зараз 47 тис. електронних записів про народження пройшло через цю систему.

Як повідомлялося, раніше МОЗ напрацювало і винесло на громадське обговорення проєкт розпорядження Кабміну «Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров’я». Реалізація концепції передбачена на період до 2025 року.

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Метою концепції є формування політичних, організаційних, технологічних та ідеологічних умов розвитку е-здоров’я в Україні, що характеризується підвищенням якості та доступності медичних послуг, розширенням прав і можливостей пацієнтів, забезпеченням їх безперервною медичною допомогою та безпекою, підвищенням ефективності управління та використання ресурсів, високим рівнем поінформованості населення щодо питань здорового способу життя, профілактики захворювань та отримання медичної допомоги.

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