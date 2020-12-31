Найяскравіші фото 2020 року від Укрінформу

Поки "ковідний" 2020-й пакує валізи, згадуємо, яким він був в об’єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Звісно, левова частка – "замасковані" фото: як українці вчилися дотримувати дистанції, носити маски, й чи вдалося їм це, що таке ринковий карантин і дезінфіковані вулиці. Тут же – кадри з епіцентрів боротьби з коронавірусом – хворобою, що створила "нову нормальність".

Однак не ковідом єдиним жила Україна 2020-го. Лісові пожежі, пилові бурі, повені, прощання з екіпажами й митцями, місцеві вибори, підтримка білоруських протестувальників – усі ці буремні події зафіксували фотокори Українського національного інформаційного агентства.

Водночас серед цього калейдоскопу випробувань наші володарі камери побачили й усмішку рибалки, танець чаплі, багряні фарби Генічеського озера на заході сонця. Бо життя з усією його строкатістю триває, і кожна мить у ньому – неповторна. (Фото виставлені в хронологічному порядку).

Фото: Євген Котенко

Учасники церемонії вшанування пам’яті українських пасажирів та членів екіпажу рейсу PS752 авіакомпанії "МАУ", які загинули внаслідок збиття літака іранськими ракетами в небі над Тегераном, у Міжнародному аеропорту "Бориспіль", Київська область, 19 січня 2020 року.

Фото: Сергій Гудак

Ігровий момент матчу першості України з флорболу, Ужгород, 9 лютого 2020 року.

Фото: Дмитро Смольєнко

Медпрацівники у захисних костюмах під час навчань для медиків та співробітників ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" щодо відпрацювання дій у разі виявлення коронавірусу, Запоріжжя, 4 березня 2020 року.

Фото: Сергій Гудак

Працівник комунального підприємства "Ужгородський муніципальний транспорт" проводить дезінфекцію в автобусі, Ужгород, 11 березня 2020 року.

Фото: Маркіян Лисейко

Працівники комунальної служби миють площу Ринок дезінфікувальними засобами, Львів, 20 березня 2020 року.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Морська свинка на прізвисько Укроп демонструє правила відвідування супермаркету в приміщенні Асоціації багатодітних сімей "АММА", Харків, 26 березня 2020 року.

Фото: Євген Котенко

Житлові будинки у спальному районі, Київ, 1 квітня 2020 року.

Фото: Юлія Овсяннікова

Медична маска – нова прикраса для автомобіля, Київ, 9 квітня 2020 року.

Фото: Сергій Гудак

Медпрацівник Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні, де ведуть боротьбу з коронавірусом, Ужгород, 29 квітня 2020 року.

Фото: Юлія Овсяннікова

Чоловік з лопатою їде на велосипеді під час зливи, Київ, 4 травня 2020 року.

Фото: Сергій Гудак

Лікування хворого на COVID-19 у Центрі легеневих хвороб, Ужгород, Закарпатська область, 15 травня 2020 року.

Фото: Юлія Овсяннікова

Пасажири у вагоні метро після відновлення його роботи в карантинному режимі, Київ, 25 травня 2020 року.

Фото: Дмитро Смольєнко

Пелікан в зоопарку, Бердянськ, Запорізька область, 21 травня 2020 року.

Фото: Юлія Овсяннікова

Пасажир маршрутки у масці із застібкою-блискавкою, Київ, 9 червня 2020 року.

Фото: Альона Николаєвич

Молоді офіцери сидять із дотриманням дистанції під час церемонії випуску з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, 20 червня 2020 року.

Фото: Сергій Гудак

Продавчиня тримає головою захисну плівку на міському продуктовому ринку, Ужгород, 20 червня 2020 року.

Фото: Євген Котенко

Наслідки вибуху в дев’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва, в наслідок якого загинули п’ять осіб, 21 червня 2020 року.

Фото: Дмитро Смольєнко

Активісти Національного корпусу під час акції "Проти ватного реваншу", Запоріжжя, 25 червня 2020 року.

Фото: Маркіян Лисейко

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області, що постраждала від повеней, смт Ланчин, Надвірнянський район, 25 червня 2020 року.

Фото: Олексій Ковальов

Дим від масштабної лісової пожежі, що виникла біля Сєвєродонецька, Луганська область, 7 липня 2020 року.

Фото: Дмитро Смольєнко

Захід сонця на Генічеському озері, Херсонська область, 27 червня 2020 року.

Фото: Сергій Гудак

Сонях у полі, село Дерцен, Мукачівський район, Закарпатська область, 18 липня 2020 року.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Учасники акції "STOP диктатура" на підтримку протестувальників у Білорусі, Харків, 10 серпня 2020 року.

Фото: Дмитро Смольєнко

Мала біла чапля, або чепура мала (Egretta garzetta) полює на мілководді Арабатської стрілки, Херсонська область, 22 серпня 2020 року.

Фото: Олена Худякова

Рідні українських військовослужбовців, загиблих в Дебальцевому та Іловайську, під час акції біля будівлі посольства РФ в Україні, Київ, 28 серпня 2020 року.

Фото: Дмитро Смольєнко

Учасник шоу водних видів спорту "Weekend на Дніпрі", Запоріжжя, 29 серпня 2020 року.

Фото: Павло Багмут

Експонати виставки "Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!" на території Мистецького Арсеналу, Київ, 17 вересня 2020 року.

Фото: Олена Худякова

Жінка у захисній масці в метро, Київ, 23 вересня 2020 року.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Працівник ГО "Зооконтроль" під час дезінфекції приміщень у Харківській загальноосвітній школі №5, Харків, 24 вересня 2020 року.

Фото: Маркіян Лисейко

Собака під час міжнародних військових навчань Rapid Trident 2020 на території центрального військового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Яворівський район, Львівська область, 24 вересня 2020 року.

Фото: Євген Котенко

Смог над столицею, Київ, 1 жовтня 2020 року.

Фото: Олексій Ковальов

Селище міського типу Сиротине після пожежі, Луганська область, 3 жовтня 2020 року.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Церемонія прощання з 18 курсантами Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та сімома льотчиками, які загинули внаслідок катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва, на майдані Свободи, Харків, 6 жовтня 2020 року.

Фото: Євген Котенко

Гравець національної збірної України з футболу Віктор Циганков під час матчу Ліги націй УЄФА проти національної збірної Іспанії, що завершився перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 1:0, на НСК "Олімпійський", Київ, 13 жовтня 2020 року.

Фото: Дмитро Смольєнко

Рибалка тримає спійманого бичка, село Степанівка Перша, Запорізька область, 21 жовтня 2020 року.

Фото: Дмитро Смольєнко

Члени дільничних виборчих комісій, які намагаються здати протоколи після місцевих виборів, очікують у приміщенні міської ради, Запоріжжя, 26 жовтня 2020 року.

Фото: Володимир Тарасов

Активісти протестують проти рішення КСУ про скасування електронного декларування біля будівлі Конституційного суду України, Київ, 30 жовтня 2020 року.

Фото: Олексій Ковальов

Працівники медпункту в Сервісному центрі на КПВВ "Щастя", Луганська область, 6 листопада 2020 року.

Фото: Маркіян Лисейко

Учасники церемонії прощання з відомим режисером Романом Віктюком, який помер на 85-му році життя від ускладнень після перенесеного коронавірусу, у Першому театрі, Львів, 23 листопада 2020 року.

Фото: Сергій Гудак

Священнослужитель під час першого пленарного засідання Ужгородської міської ради нового скликання, Ужгород, 8 грудня 2020 року.

Фото: Володимир Тарасов

Народні депутати України під час засідання парламенту, Київ, 17 грудня 2020 року.

Фото: Дмитро Смольєнко

Пацієнт із COVID-19 дихає через кисневу маску у палаті відділення Оріхівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, Оріхів, Запорізька область, 10 грудня 2020 року.