Найяскравіші фото 2020 року від Укрінформу
Звісно, левова частка – "замасковані" фото: як українці вчилися дотримувати дистанції, носити маски, й чи вдалося їм це, що таке ринковий карантин і дезінфіковані вулиці. Тут же – кадри з епіцентрів боротьби з коронавірусом – хворобою, що створила "нову нормальність".
Однак не ковідом єдиним жила Україна 2020-го. Лісові пожежі, пилові бурі, повені, прощання з екіпажами й митцями, місцеві вибори, підтримка білоруських протестувальників – усі ці буремні події зафіксували фотокори Українського національного інформаційного агентства.
Водночас серед цього калейдоскопу випробувань наші володарі камери побачили й усмішку рибалки, танець чаплі, багряні фарби Генічеського озера на заході сонця. Бо життя з усією його строкатістю триває, і кожна мить у ньому – неповторна. (Фото виставлені в хронологічному порядку).
Учасники церемонії вшанування пам’яті українських пасажирів та членів екіпажу рейсу PS752 авіакомпанії "МАУ", які загинули внаслідок збиття літака іранськими ракетами в небі над Тегераном, у Міжнародному аеропорту "Бориспіль", Київська область, 19 січня 2020 року.
Ігровий момент матчу першості України з флорболу, Ужгород, 9 лютого 2020 року.
Медпрацівники у захисних костюмах під час навчань для медиків та співробітників ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ" щодо відпрацювання дій у разі виявлення коронавірусу, Запоріжжя, 4 березня 2020 року.
Працівник комунального підприємства "Ужгородський муніципальний транспорт" проводить дезінфекцію в автобусі, Ужгород, 11 березня 2020 року.
Працівники комунальної служби миють площу Ринок дезінфікувальними засобами, Львів, 20 березня 2020 року.
Морська свинка на прізвисько Укроп демонструє правила відвідування супермаркету в приміщенні Асоціації багатодітних сімей "АММА", Харків, 26 березня 2020 року.
Житлові будинки у спальному районі, Київ, 1 квітня 2020 року.
Медична маска – нова прикраса для автомобіля, Київ, 9 квітня 2020 року.
Медпрацівник Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні, де ведуть боротьбу з коронавірусом, Ужгород, 29 квітня 2020 року.
Чоловік з лопатою їде на велосипеді під час зливи, Київ, 4 травня 2020 року.
Лікування хворого на COVID-19 у Центрі легеневих хвороб, Ужгород, Закарпатська область, 15 травня 2020 року.
Пасажири у вагоні метро після відновлення його роботи в карантинному режимі, Київ, 25 травня 2020 року.
Пелікан в зоопарку, Бердянськ, Запорізька область, 21 травня 2020 року.
Пасажир маршрутки у масці із застібкою-блискавкою, Київ, 9 червня 2020 року.
Молоді офіцери сидять із дотриманням дистанції під час церемонії випуску з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, 20 червня 2020 року.
Продавчиня тримає головою захисну плівку на міському продуктовому ринку, Ужгород, 20 червня 2020 року.
Наслідки вибуху в дев’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва, в наслідок якого загинули п’ять осіб, 21 червня 2020 року.
Активісти Національного корпусу під час акції "Проти ватного реваншу", Запоріжжя, 25 червня 2020 року.
Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області, що постраждала від повеней, смт Ланчин, Надвірнянський район, 25 червня 2020 року.
Дим від масштабної лісової пожежі, що виникла біля Сєвєродонецька, Луганська область, 7 липня 2020 року.
Захід сонця на Генічеському озері, Херсонська область, 27 червня 2020 року.
Сонях у полі, село Дерцен, Мукачівський район, Закарпатська область, 18 липня 2020 року.
Учасники акції "STOP диктатура" на підтримку протестувальників у Білорусі, Харків, 10 серпня 2020 року.
Мала біла чапля, або чепура мала (Egretta garzetta) полює на мілководді Арабатської стрілки, Херсонська область, 22 серпня 2020 року.
Рідні українських військовослужбовців, загиблих в Дебальцевому та Іловайську, під час акції біля будівлі посольства РФ в Україні, Київ, 28 серпня 2020 року.
Учасник шоу водних видів спорту "Weekend на Дніпрі", Запоріжжя, 29 серпня 2020 року.
Експонати виставки "Андрій Сагайдаковський. Декорації. Ласкаво просимо!" на території Мистецького Арсеналу, Київ, 17 вересня 2020 року.
Жінка у захисній масці в метро, Київ, 23 вересня 2020 року.
Працівник ГО "Зооконтроль" під час дезінфекції приміщень у Харківській загальноосвітній школі №5, Харків, 24 вересня 2020 року.
Собака під час міжнародних військових навчань Rapid Trident 2020 на території центрального військового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Яворівський район, Львівська область, 24 вересня 2020 року.
Смог над столицею, Київ, 1 жовтня 2020 року.
Селище міського типу Сиротине після пожежі, Луганська область, 3 жовтня 2020 року.
Церемонія прощання з 18 курсантами Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба та сімома льотчиками, які загинули внаслідок катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва, на майдані Свободи, Харків, 6 жовтня 2020 року.
Гравець національної збірної України з футболу Віктор Циганков під час матчу Ліги націй УЄФА проти національної збірної Іспанії, що завершився перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 1:0, на НСК "Олімпійський", Київ, 13 жовтня 2020 року.
Рибалка тримає спійманого бичка, село Степанівка Перша, Запорізька область, 21 жовтня 2020 року.
Члени дільничних виборчих комісій, які намагаються здати протоколи після місцевих виборів, очікують у приміщенні міської ради, Запоріжжя, 26 жовтня 2020 року.
Активісти протестують проти рішення КСУ про скасування електронного декларування біля будівлі Конституційного суду України, Київ, 30 жовтня 2020 року.
Працівники медпункту в Сервісному центрі на КПВВ "Щастя", Луганська область, 6 листопада 2020 року.
Учасники церемонії прощання з відомим режисером Романом Віктюком, який помер на 85-му році життя від ускладнень після перенесеного коронавірусу, у Першому театрі, Львів, 23 листопада 2020 року.
Священнослужитель під час першого пленарного засідання Ужгородської міської ради нового скликання, Ужгород, 8 грудня 2020 року.
Народні депутати України під час засідання парламенту, Київ, 17 грудня 2020 року.
Пацієнт із COVID-19 дихає через кисневу маску у палаті відділення Оріхівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, Оріхів, Запорізька область, 10 грудня 2020 року.