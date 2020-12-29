НАЗК попереджає про можливі обмеження доступу до реєстру е-декларацій

В Україні до кінця року можливі обмеження доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб у зв’язку з його модернізацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції у Фейсбуці.

«У зв’язку з модернізацією до кінця 2020 року може бути частково обмежений доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстру декларацій)», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НАЗК, повноцінний перехід на оновлену версію реєстру потребує певного часу, і після його завершення весь функціонал і подані документи будуть відновлені. В оновленому реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені протягом останнього місяця, додали в Нацагентстві.

НАЗК просить повідомляти про помилки у роботі реєстру у цей період за телефоном контакт-центру: +38 (044) 200-06-94 або на email технічної підтримки: support@nazk.gov.ua.

Як повідомляв Укрінформ, Національне агентство з питань запобігання корупції у співпраці з USAID/UKaid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» проводить також модернізацію Реєстру корупціонерів.

Оновлення реєстру передбачає: автоматичну взаємодію з системою закупівель Prozorro. Це спростить механізм отримання довідок учасникам закупівель. Буде реалізовано автоматичну взаємодію з data.gov.ua, що дасть можливість отримувати користувачам актуальну інформацію у зручному форматі. Також планується створити публічний АРІ для використання реєстру в ІТ-продуктах; реалізувати механізм перевірки паперових довідок та витягів з реєстру; розробити публічний аналітичний модуль для користувачів реєстру.