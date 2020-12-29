Зеленський відзначив державними нагородами працівників трьох університетів

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та почесними званнями працівників Київського національного університету будівництва й архітектури, Одеської державної академії будівництва та архітектури та Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Відповідні укази №586/2020 - №588/2020 від 28 грудня опубліковані на сайті глави держави.

Зазначається, що нагороди присвоєно "за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців та високий професіоналізм".

Президент, зокрема, нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня проректора з наукової роботи Харківської політехніки Андрія Марченка.

Також глава держави відзначив співробітників трьох університетів орденами «За заслуги», княгині Ольги, медаллю «За працю і звитягу».

Крім того, присвоєні почесні звання "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений працівник освіти України", "Заслужений художник України", "Заслужений винахідник України" та "Заслужений працівник культури України".