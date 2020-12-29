У п'яти областях і Києві — найвищі показники COVID-захворюваності

Станом на 29 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізький, Черкаській, Київській, Чернігівській, Одеській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 574,7 на 100 тис. населення за останні 14 днів, Миколаївській (528,5), Черкаській (508,1), Київській (481,3), Чернігівській (473,7), Одеській областях (452,9), та в Києві - 529,7 на 100 тис. населення.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 336,8 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 40,1% станом на 28 грудня.

В Києві цей показник складає 47,3% станом на 28 грудня.

Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській (63,2%), Одеській (52,9%) областях.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 28 грудня, в Україні виявлено 6 988 нових випадків зараження коронавірусом, померло 232 пацієнти. За весь час пандемії в Україні захворіли 1 037 362 особи.