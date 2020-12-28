Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я».

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Як зазначається, документ запроваджує функціонування сучасної системи «реабілітації у сфері охорони здоров’я» (health-related rehabilitation), тобто надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров’я від самого початку захворювання або травми.

«Закон описує реабілітаційну допомогу до етапу настання стійкого обмеження життєдіяльності, тобто до проведення медико-соціальної експертизи та отримання особою статусу особи з інвалідністю», - наголошують у пресслужбі.

Цей документ визначає правові, організаційні та економічні засади проведення реабілітації осіб з обмеженнями повсякденного функціонування у сфері охорони здоров’я.

У ньому визначаються принципи здійснення реабілітації громадян України, дається визначення системи реабілітації та її складових, зокрема суб’єктів реабілітації, якими є особи, що потребують реабілітації, а також їхні законні представники та члени сімей; фахівці реабілітації; мультидисциплінарні реабілітаційні команди; реабілітаційні заклади, відділення, підрозділи; громадські об’єднання осіб з обмеженнями життєдіяльності, осіб з інвалідністю та фахівців з реабілітації; органи професійного самоврядування фахівців з реабілітації; суб’єкти, які здійснюють кадрове на наукове забезпечення системи реабілітації.

Водночас документ узгоджує національну термінологію щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я з тією, яку використовує Всесвітня організація охорони здоров’я.

«Закон створить умови для формування в Україні сучасної системи реабілітації у сфері охорони здоров’я, яка функціонуватиме та розвиватиметься за принципами та стандартами країн Євросоюзу, забезпечить зниження впливу станів, що обмежують життєдіяльність або призводять до інвалідизації, та можливості досягнення оптимальної соціальної інтеграції для осіб з обмеженням життєдіяльності», - підкреслили у пресслужбі Президента.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 грудня прийняла у другому читанні та в цілому проєкт закону "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я". 16 грудня його підписав Голова ВР Дмитро Разумков.