У COVID-лікарнях перебувають понад 25 тисяч хворих - МОЗ

В українських лікарнях перебувають понад 25 тисяч пацієнтів із COVID-19 або підозрою на коронавірусну хворобу.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"На минулому тижні було госпіталізовано 15 907 громадян, отже, загальна кількість (пацієнтів - ред.), яка перебуває в лікарнях, понад 25 тисяч. Це люди або з підтвердженим COVID-19, або з підозрою на COVID-19, але ті, які потребують лікування саме в лікарні”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 28 грудня зареєстровано 1 030 374 випадки зараження коронавірусом, зокрема 17 849 летальних, одужали 665 729 осіб. За добу виявлено 4 385 нових випадків COVID-19.