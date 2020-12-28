Стартував прийом заявок на конкурс «Благодійна Україна - 2020»

Асоціація благодійників України оголошує про початок прийому документів для участі у Національному конкурсі «Благодійна Україна - 2020».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«Збір конкурсних заявок триває до 1 березня 2021 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у конкурсі можуть брати участь благодійники чи волонтери, які надавали благодійну допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2020 року; благодійні проєкти (ініціативи), реалізація яких (повністю або окремого етапу) була здійснена у зазначений період; суспільні інституції, які у цей період провадили діяльність, спрямовану на розвиток і підтримку благодійності; благоотримувачі, представники медіа. Кількість поданих заявок від однієї організації чи фахівця є необмеженою.

Заявки на участь у конкурсі можуть подавати безпосередньо самі благодійники, набувачі благодійної допомоги та будь-які неурядові організації та фізичні особи (окрім органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних партій) незалежно від громадянства, зацікавлені у розвитку та популяризації благодійних ініціатив.

Читайте також: Ткаченко розповів про проєкти МКІП з підтримки кіно

Заповнену заявку необхідно надіслати електронною поштою на адресу: konkurs.blago@gmail.com до 1 березня 2021 року (включно).

Більш детальна інформація на сайті конкурсу.

Національний конкурс «Благодійна Україна» - щорічний конкурс, заснований Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація благодійників України» з метою розвитку ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, меценатства та волонтерства шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик. Конкурс розпочав свою історію у 2007 році, у форматі «Благодійна Україна» проводиться з 2012 року.