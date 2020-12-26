Російській блогерці заборонили в’їзд в Україну

У Борисполі сьогодні уночі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» заборонили в’їзд в Україну громадянці РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Під час оформлення пасажирів авіарейса, що прибув з Туреччини, прикордонники виявили громадянку РФ, 1994 року народження, яка порушила порядок в’їзду-виїзду на ТОТ АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушницею виявилася російська блогерка.

Іноземку охоронці кордону в Україну не пропустили та, крім того, на три роки заборонили їй в’їзд до нашої країни.

Фото: dpsu.gov.ua