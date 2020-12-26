З 1 січня Податкова запрацює у форматі єдиної юрособи

З 1 січня 2021 року територіальні органи ДПС, утворені як її відокремлені підрозділи, розпочинають здійснення повноважень та функцій територіальних органів ДПС, що ліквідуються як юридичні особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

"Зроблено кінцевий крок щодо забезпечення функціонування ДПС у форматі єдиної юридичної особи. Виконано одну з пріоритетних задач, яка була визначена для ДПС низкою рішень уряду та структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ. З 1 січня наступного року ДПС починає функціонувати як єдина юридична особа", - зазначив голова ДПС Олексій Любченко.

Тепер Державна податкова служба буде функціонувати як єдина юридична особа, що складається з центрального апарату та територіальних органів, утворених як її відокремлені підрозділи (без статусу юридичних осіб).

Такі зміни сприятимуть посиленню інституційної спроможності ДПС, уникненню дублювання функцій і процедур в ДПС, забезпеченню відкритості та прозорості діяльності Служби, мінімізації корупції, покращенню надання послуг платникам податків.

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Як повідомлялося, на виконання Указу Президента України від 8 листопада 2019 року № 837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» Кабінетом Міністрів України 30 вересня 2020 року прийнято постанову № 893 «Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби», відповідно до якої було прийнято рішення про ліквідацію як юридичних осіб публічного права територіальних органів ДПС та надано завдання ДПС щодо створення її територіальних органів як відокремлених підрозділів Служби.