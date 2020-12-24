Шмигаль привіз Вифлеємський вогонь до лікарні в Новій Каховці

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідав центральну міську лікарню у Новій Каховці Херсонської області та ознайомився з реконструйованим у межах програми Президента «Велике будівництво» приймальним відділенням.

Як передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, Шмигаль разом із заступником міністра охорони здоров’я - головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком ознайомився з реконструйованим приймальним відділенням лікарні.

Як заявив Шмигаль, відкриття нового приймального відділення розширить можливості лікарні, зокрема дасть змогу проводити всі необхідні обстеження, своєчасно встановлювати діагноз та за необхідності розпочати лікування безпосередньо у приймально-діагностичному відділенні.

Шмигалю показали оновлене приймальне відділення лікарні у Новій Каховці / Фото: Урядовий портал

"Оновлення медичних закладів, перш за все, спрямоване на покращення надання медичних послуг людям за рахунок розширення можливостей лікарень. Наше завдання — зробити так, щоб пацієнти змогли отримати всі необхідні обстеження і процедури швидко та якісно, адже йдеться про життя та здоров’я українців", — заявив він.

Прем’єр повідомив, що за державні кошти в оновлене приймальне відділення буде закуплене необхідне обладнання, зокрема апарати ультразвукової діагностики, цифрові рентгени і комп’ютерний томограф.

Шмигаль також передав лікарям Вифлеємський вогонь миру, який напередодні Кабінет Міністрів отримав від Пласту.

Як повідомлялося, Шмигаль 24 грудня перебуває з робочою поїздкою на Херсонщині.