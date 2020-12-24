Офіційно в Україні: легендарний німецький посуд WMF у COMFY

Німецький бренд WMF підписав контракт з COMFY на офіційне представлення продукції компанії в Україні.

24 грудня 2020 року COMFY повідомляє про старт продажів посуду та техніки WMF на Comfy.ua.

Компанія WMF виробляє посуд і побутову кухонну техніку з 1853 року та є визнаним еталоном преміальної якості. Ножі, столові прибори та посуд WMF виробляються зі сплавів Cromargan та Cromargan protect, запатентованих компанією у 2008 році. Це робить посуд стійким до подряпин та неуразливим до харчових кислот. У виробництві колекції Fusiontec використовується унікальний матеріал, який вважається дуже міцним, що дає гарантію на всю лінійку 30 років. Ножі експлуатуються десятиліттями, а столові прибори зберігають глянцевий вигляд навіть при використанні у посудомийних машинах.

Окрім преміальної якості, бренд WMF – визнаний законодавець моди у посуді. Компанія має багато міжнародних премій в області дизайну, зокрема у 2020 отримала Reddot.

В усьому світі споживачі цінують бренд WMF за вдале поєднання традиційної німецької якості, інноваційних технологій та дизайну. Довготривалий строк експлуатації та мистецький дизайн зробили посуд WMF відомим лотом на світових аукціонах. Деякі прибори коштують десятки тисяч євро.

Відтепер в Україні легендарний бренд WMF офіційно доступний покупцям у мережі COMFY.

В асортименті COMFY представлені кухонний посуд та побутова техніка, колекції дитячого посуду з героями Disney та легендарні за досконалістю леза ножі. Вибрати та оформити покупку можна на сайті та віртуальній вітрині Comfy.ua. Також продукція WMF представлена у флагманських магазинах Києва, Дніпра, Одеси, та Харкова на брендованих shop-in-shop зонах.

COMFY — перший омніканальний ритейлер побутової техніки та гаджетів в Україні, найефективніший ритейлер у галузі. Перший магазин COMFY відкритий у 2005 році в м. Кривий Ріг. Станом на грудень 2020 року мережа налічує 85 сучасних магазинів нового формату. COMFY.UA входить до топ-5 найбільших онлайн-гравців ринку.

www.comfy.ua

www.wmf.com

Фото: COMFY