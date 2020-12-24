Покарання для «мінерів» можуть посилити - законопроєкт пройшов комітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №3911 щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити зазначений законопроєкт у другому читанні та в цілому.

"Метою законопроєкту є суттєве зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, а також забезпечення економії матеріальних й інших ресурсів органів державної влади, які використовуються для їх перевірки та усунення негативних наслідків розповсюдження неправдивої інформації", - йдеться у повідомленні.

Проєктом закону пропонується встановити як додаткове покарання у вигляді конфіскації майна (або без такої) за вчинення злочину, передбаченого статтею 259 КК України, що відповідає загальним вимогам щодо застосування цього виду покарання, установленим статтею 59 Кримінального кодексу.

Частина друга статті 259 КК України викладається в новій редакції, яка встановлює посилену кримінальну відповідальність за діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти. Такі діяння пропонується карати у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Стаття 259 КК України також доповнюється приміткою, якою визначається зазначений у частині другій термін «критично важливі об’єкти інфраструктури», що вживається у значенні, визначеному Законом «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

Згідно з відомостями Національної поліції за 2019 рік, слідчі розпочали досудове розслідування близько 2000 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 259 Кримінального кодексу України, що вдвічі більше показників 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".