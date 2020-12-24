Суди стягнули понад 43 мільйони на користь 203 звільнених прокурорів

Суди стягнули 43,9 млн грн на користь 203 прокурорів, які оскаржили своє звільнення унаслідок реформи прокуратури.

Про це заявив народний депутат Василь Німченко (ОПЗЖ) під час розгляду у Конституційному Суді подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону про реформу прокуратури, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уже звільнено більше 800 співробітників прокуратури, а по 203-ом уже винесені рішення судів, 21 рішення вступило в силу. Стягнуто судами по тих людях, яких поновили на роботу, 43 млн 922 тис. грн. Це тільки 203 (прокурори - ред.), а їх тисячі", - сказав депутат.

Німченко додав, що суди призупинили розгляд справ за позовами про поновлення на службі військових прокурорів.

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Він заявив, що положення закону про реформу прокуратури "порушують гарантоване право на працю, запроваджують дискримінаційне свавілля, безпідставне звільнення певної категорії осіб, надаючи при цьому певні привілеї іншим".

Після заслухання представника конституційного подання і зачитування матеріалів суддею-доповідачем суд перейшов до закритої частини розгляду справи.

Як повідомляв Укрінформ, після ухвалення Верховною Радою 19 вересня 2019 року Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” розпочалася реформа Генпрокуратури.

Вона розпочалася з атестації прокурорів ГПУ й охоплювала перевірку прокурорів та створення Офісу Генерального прокурора.

2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс Генпрокурора.

Атестацію пройшли також працівники регіональних і місцевих прокуратур.

Передбачалося, що внаслідок реформування кількість прокурорів має зменшитися з 15 тис. до 10 тисяч.

У березні 2020 року до КСУ надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури”.