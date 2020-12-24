На ХVІІІ з’їзді суддів планують обрати суддю КСУ, членів ВРП і Ради суддів

На ХVІІІ з’їзді суддів обговорюватиметься питання щодо обрання членів Вищої ради правосуддя, Ради суддів України та призначення судді Конституційного Суду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Ради суддів України.

«На обговорення ХVІІІ з’їзду суддів України з урахуванням прийнятих раніше рішень винесені такі питання: про обрання членів Вищої ради правосуддя; про обрання Ради суддів України; про призначення судді Конституційного Суду України», - ідеться в повідомленні.

Окрім того, планується заслухати звіт РСУ про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів та інформацію голови Державної судової адміністрації про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

Як повідомлялося, РСУ на засіданні 24 грудня вирішила провести ХVІІІ черговий з’їзд суддів України 9 березня – 11 березня 2021 року.