На ХVІІІ з’їзді суддів планують обрати суддю КСУ, членів ВРП і Ради суддів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Ради суддів України.
«На обговорення ХVІІІ з’їзду суддів України з урахуванням прийнятих раніше рішень винесені такі питання: про обрання членів Вищої ради правосуддя; про обрання Ради суддів України; про призначення судді Конституційного Суду України», - ідеться в повідомленні.
Окрім того, планується заслухати звіт РСУ про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності судів та інформацію голови Державної судової адміністрації про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.
Як повідомлялося, РСУ на засіданні 24 грудня вирішила провести ХVІІІ черговий з’їзд суддів України 9 березня – 11 березня 2021 року.