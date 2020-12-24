Справа про прослуховування журналіста Ткача: підозри ще нікому не висували

Підозри в кримінальному провадженні про прослуховування в квартирі журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача поки ще нікому не висувалися.

Про це керівник Нацполіції Ігор Клименко заявив в інтерв'ю Цензор.нет, передає Укрінформ.

«Слідство ще триває. Ми проводимо ряд розшукових і слідчих заходів. Підозра ще нікому не висувалася. В інтересах слідства наразі більше сказати не можу», - уточнив Клименко.

Як повідомлялося, 8 серпня журналіст «Схем» Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою негласного спостереження (тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде на загальне горище, до якого є доступ з різних під'їздів). Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

11 серпня Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих поліції, які почали кримінальне провадження після того, як 8 серпня він повідомив про ознаки встановлення пристрою для прослуховування в своєму будинку.

Поліція відкрила два кримінальні провадження через ситуацію з Ткачем (за статтями про порушення недоторканності приватного життя і про незаконне поводження і використання прихованих записуючих пристроїв).