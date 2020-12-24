Регіони України з найвищими COVID-показниками

Станом на 24 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Києві, Запорізькій, Черкаській, Чернігівській областях, а також у Київській, Одеській, Миколаївській, Волинській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Києві - 627,4 на 100 тис. населення за останні 14 днів, Запорізькій області - 616,5, Черкаській області -587,2 та Чернігівській області - 573,8.

Також високий рівень захворюваності у Київській (521,1), Одеській (511), Миколаївській (513,6), Волинській (458,5) областях.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 373,9 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 39,9% станом на 23 грудня.

В Києві цей показник становить 47,2% станом на 23 грудня.

Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській (66,3%), Одеській (53,6%) областях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 грудня в Україні зафіксували 11 490 нових випадків коронавірусу. Загалом в Україні лабораторно підтверджено 1 001 132 випадки захворювання на COVID-19.