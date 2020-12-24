Нацполіція не отримувала від Росії запит на видачу Марківа - Клименко

Національна поліція України не отримувала запит від РФ про видачу бійця Національної гвардії Віталія Марківа.

Про це керівник Національної поліції Ігор Клименко заявив в інтерв'ю «Цензор.нет», передає Укрінформ.

«Ні, ми такого запиту не отримували», - сказав Клименко.

За словами керівника Нацполіції, особисто він дуже радий тому, що «завдяки наполегливості міністра Авакова і проробленій величезній роботі, зокрема і слідчих Нацполіції, вдалося звільнити Марківа і повернути його додому».

Як повідомлялося, раніше російський суд заочно заарештував і оголосив Марківа в розшук. Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, цим Росія підтвердила свою участь у спробі фальсифікації справи українця.

3 листопада після виправдання Апеляційним судом Мілана нацгвардійця Марківа звільнили з в'язниці в Італії.

Старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув'язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і перекладача, росіянина Андрія Миронова, у травні 2014 року в районі Слов'янська Донецької області.

Марків перебував під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Російський Слідчий комітет регулярно порушує кримінальні справи проти громадян України, українських військових, які захищають територіальну цілісність країни.