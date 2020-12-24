Рада суддів визначила дату наступного з'їзду

Рада суддів ухвалила рішення про проведення XVIII чергового з'їзду суддів України 9-11 березня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці пресслужби Ради суддів у Фейсбуці.

«XVIII черговий з'їзд суддів України відбудеться 9-11 березня 2021 року», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 6-7 квітня 2020 року мав відбутися ХVІІІ черговий з’їзд суддів у приміщенні Конгрес-холу готелю "Президент". Делегати з’їзду мали обрати одного суддю Конституційного Суду.

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Водночас на екстреному засіданні 17 березня 2020 року РСУ вирішила перенести ХVІІІ з’їзд суддів на невизначений термін у зв’язку з метою мінімізації ризиків поширення коронавірусної інфекції COVID-19.