У ДПСУ запевняють, що порядок перетину кордону на зимові свята не зміниться

Порядок перетину державного кордону України в період новорічно-різдвяних свят не зміниться.

Про це повідомив на пресконференції перший заступник начальника ОКПП «Київ» - начальник штабу Павло Матвійчук, передає кореспондент Укрінформу.

«Жодних змін у період новорічно-різдвяних свят для громадян України та іноземців не відбудеться», - зазначив він. І додав, що на свята традиційно значно збільшується пасажиропотік, тому будуть посилені прикордонні наряди.

За словами Матвійчука, не очікується змін і при введенні локдауну з 8 січня: «За попередньою інформацією, яку маємо, локдаун не вплине на перетин кордону».

При в’їзді в Україну іноземці повинні мати страховий поліс (його також можна придбати безпосередньо в аеропорту), а приїжджі з країн «червоної» - ще й тест на COVID -19, зроблений протягом 48 годин. Якщо тесту немає, іноземець мусить встановити додаток «Дій вдома» і пройти самоізоляцію чи піти на обсервацію у лікарняний заклад.

Матвійчук також повідомив, що рейси з Великої Британії через новий штам коронавірусу не скасовували. «З Британії станом на сьогодні нововведень з приводу прибуття іноземців немає. Все відбувається в загальному режимі», - сказав він, уточнивши, що з «Борисполя» до цієї країни виконується один рейс на добу.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.

Фото: ДПСУ