12 досягнень, які ввійшли до Книги рекордів України (частина 3)
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Укрінформ
У категоріях "Будівництво", "Технології", "Мистецтво", "Культурна спадщина", "Спортивні досягнення"
До Списку-2020 ввійшли: найбільший внесок для вшанування та відзначення матерів загиблих захисників України, рекордсмен - міністр України, мер - електоральний рекордсмен України, дитина - спортивний рекордсмен, найвища статуя Ісуса Христа, рекорд за кількістю музеїв, рекорд масової зарядки електромобілів, найбільший арочний фонтан, найбільший орнамент, найбільше висаджених дерев за добу, найбільша колекція номерних знаків автомобілів
За матеріалами Книги рекордів України, частину 2 див. тут