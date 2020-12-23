Уряд працює над спрощенням розслідування смертей медиків від COVID–19

Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я, Держпраці та Фондом соціального страхування підготували зміни до нормативно-правових актів задля спрощення процедури проведення розслідування смертельних випадків від COVID–19 медиків.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

“Мінсоцполітики спільно з МОЗ, Держпраці та Фондом соціального страхування підготовлено зміни до нормативно-правових актів з метою спрощення процедури проведення розслідування смертельних випадків від COVID – 19 медичних працівників. Реалізація таких змін дозволить Фонду соціального страхування в коротші строки здійснювати страхові виплати родинам загиблих медичних працівників”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні основною підставою для здійснення ФССУ страхових виплат родинам медичних працівників є рішення спеціальної комісії, яка утворюється Держпраці та яка проводить розслідування щодо встановлення факту зв’язку смерті медичного працівника з виконанням професійних обов’язків.

Проведення такого розслідування має тривалий характер у зв’язку із необхідністю дослідження усіх обставин нещасного випадку, визнання професійного захворювання для прийняття відповідного рішення, інформують у Мінсоцполітики.

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Повідомляється, що змінами пропонується встановити окремий Порядок проведення розслідувань смертельних випадків медичних працівників, які безпосередньо залучені до боротьби з поширенням епідемії COVID-19, максимально скоротивши строки їх проведення та склад комісій, а також визначити перелік медичних працівників, які підпадають під дію такого Порядку.

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Як повідомлялося, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що процес виплати допомоги сім'ям медиків, які загинули внаслідок COVID-19, ускладнює бюрократична процедура.