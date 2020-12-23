Уряд хоче посилити покарання за порушення самоізоляції

Уряд хоче посилити покарання за порушення самоізоляції

законопроєкт
Укрінформ
Кабінет міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Як передає Укрінформ, про це представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від фракції «Слуга народу» Василь Мокан написав у Телеграмі.

«Документ передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби», - написав Мокан.

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Серед іншого проєктом акту пропонується передбачити адміністративну відповідальність за порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби.

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А також внесення зміни до статей 219, 222, 222-1, 236 КУАП з метою реалізації повноважень виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені частиною третьою статті 44-3 Кодексу, реалізації повноважень органів Нацполіції, органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо складання протоколів та розгляду справ про адміністративне правопорушення, а також реалізації повноважень органів Державної прикордонної служби України щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення у разі їх виявлення в пунктах пропуску (контролю) через державний кордон України або в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Документ прийнятий із техніко-юридичними правками.

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