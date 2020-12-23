Уряд хоче посилити покарання за порушення самоізоляції

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Як передає Укрінформ, про це представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від фракції «Слуга народу» Василь Мокан написав у Телеграмі.

«Документ передбачає посилення адміністративної відповідальності за порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби», - написав Мокан.

Серед іншого проєктом акту пропонується передбачити адміністративну відповідальність за порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби.

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А також внесення зміни до статей 219, 222, 222-1, 236 КУАП з метою реалізації повноважень виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені частиною третьою статті 44-3 Кодексу, реалізації повноважень органів Нацполіції, органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо складання протоколів та розгляду справ про адміністративне правопорушення, а також реалізації повноважень органів Державної прикордонної служби України щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення у разі їх виявлення в пунктах пропуску (контролю) через державний кордон України або в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Документ прийнятий із техніко-юридичними правками.