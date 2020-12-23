Культура на карантині: Кабмін ухвалив постанову про фінансову підтримку до кінця року

Кабінет Міністрів ухвалив постанову для забезпечення фінансування до кінця 2020 року національних закладів культури, які постраждали від карантинних обмежень.

Відповідний документ “Про внесення зміни до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури та інформаційної політики за деякими програмами”, уряд ухвалив на засіданні 23 грудня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МКІП.

«Документ надає можливість до кінця 2020 року в повному обсязі здійснювати фінансування національних театрів, національних художніх колективів, концертних організацій, національних та державних циркових підприємств, які підпали під дію обмежувальних заходів, встановлених урядом для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, та у зв’язку з цим суттєво втратили власні доходи, у результаті чого виник брак фінансових ресурсів для виплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших поточних платежів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фінансування здійснюватиметься незалежно від відсотків фактичного обсягу валового доходу, одержаного за підсумками 2020 року.

Реалізація акта не потребує додаткових видатків з державного бюджету України.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні із середини березня упродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

11 листопада уряд схвалив відмову від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19. Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

9 грудня Кабінет Міністрів вирішив посилити карантинні заходи в Україні й вони діятимуть з 8 до 24 січня включно 2021 року.