Наразі немає точних даних про кількість представників ромської громади в Україні – Денісова

Наразі відсутні точні статистичні дані щодо загальної чисельності представників ромської громади в нашій країні.

Про це Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила під час презентації спецдоповіді «Вплив пандемії COVID-19 на ромську громаду в Україні», передає кореспондент Укрінформу.

«На жаль, оцінити повною мірою вплив пандемії та дані про проведення лікувальних, профілактичних заходів і тестування на COVID-19 серед ромського населення в Україні складно з огляду на відсутність точних статистичних даних взагалі про загальну чисельність ромської громади в Україні», - повідомила вона.

За її словами, під час здійснення моніторингових візитів у процесі підготовки цієї доповіді було встановлено, що органи місцевої влади також не мають даних щодо чисельності осіб ромської національності на території тих чи інших адміністративно-територіальних одиниць.

Також, як уточнила Денісова, в нашій країні наразі відсутній облік ромських дітей шкільного віку.

Український омбудсман зазначила, що ускладнення доступу до освіти є однією із ключових проблем ромського населення. Зокрема, за її інформацією, освітній рівень ромів у нашій державі в цілому залишається на дуже низькому рівні: лише 1,5% ромів мають вищу освіту, а найпоширеніший серед них освітній рівень – це неповна середня освіта.

Денісова повідомила, що дистанційне навчання, запроваджене під час карантину, позначилося на становищі ромських дітей, оскільки більшість з них проживають у малозабезпечених сім’ях, не мають комп’ютерної техніки, переважно не мають смартфонів та доступу до Інтернету.

«За даними громадських організацій, близько 35 відсотків працездатних ромів не працюють, а більшість працюючих ромів працюють без офіційного оформлення трудових відносин. Роми часто не можуть отримати роботу через низький освітній рівень, відсутність документів, що посвідчують особу, так і через упереджене ставлення з боку роботодавців», - поінформувала вона.

За її словами, для багатьох ромських родин під час пандемії єдиним джерелом доходу стали соцвиплати.

Вона зазначила, що у нашій країні необхідно посилити роботу по допомозі у працевлаштуванні і зайнятості ромів, забезпечити за участі об’єднання роботодавців та громадських ромських організацій розробку онлайн – платформи на базі Держслужби зайнятості щодо надання послуг у пошуку роботи в тому числі сезонного характеру, підвищення кваліфікації, перенавчання, працевлаштування, сприяння зайнятості ромів.

Як сказала український омбудсман, у нашій державі необхідно розробити механізм встановлення додаткової державної матеріальної допомоги на ромських дітей за умови їх навчання з умовою отримання початкової та середньої освіти, а також - залучити повнолітніх неграмотних та малограмотних ромів до навчання у вечірніх школах, і з цією метою проводити заходи щодо виявлення таких осіб та надавати їм інформацію про такі послуги.

Окремо вона уточнила, що у період запровадження карантину необхідно посилити роботу суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, щодо підвищення поінформованості ромів про механізми захисту від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Денісова повідомила, що в нашій країні також потрібно розробити механізм доступу ромів до послуг охорони здоров’я у разі відсутності у них документів, що посвідчують особу, та інше.

Також, на її думку, в Україні варто залучати до роботи у органах місцевого самоврядування ромських посередників.

«На моє переконання, лише об’єднанням зусиль усіх органів держвлади, місцевого самоврядування, громадських організацій, міжнародної спільноти, ромських громад можна досягнути суттєвого покращення становища ромів у період пандемії, і що дуже важливо – домогтися стабільного розвитку ромських громад у подальшому», - резюмувала Денісова.

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Ця спеціальна доповідь була підготовлення з використанням матеріалів моніторингу, які були напрацьовані працівниками секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, за сприяння та експертної допомоги Офісу Ради Європи в Україні та міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі».

У рамках підготовки доповіді було проведено майже 20 моніторингових візитів і зроблено 286 інтерв’ю з представниками ромської громади, які всі були в основі цієї спецдоповіді.

Кожен моніторинговий візит був зроблений за участю ромських моніторів – посередників.

Як повідомлялося, 7 грудня Уповноважений ВРУ із прав людини Людмила Денісова обговорила під час зустрічі з головою ДМС Максимом Соколюком низку питань, серед яких - проблемні питання щодо документування паспортами представників ромської меншини.