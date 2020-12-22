«Тендерний тролінг»: ділок пропонував Мінмолодьспорту 2 мільйони, щоб виграти конкурс

Служба безпеки України викрила бізнесмена, який пропонував посадовцям одного із державних підприємств, підпорядкованих Міністерству молоді та спорту, хабарі за протиправну зміну умов тендерів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Бізнесмен був учасником та переможцем багатьох конкурсів на поставки продукції для потреб національних збірних України, проте його товари не відповідали якісним характеристикам або він не міг вчасно забезпечити поставки.

Загальна сума неправомірної вигоди, яку він запропонував посадовцям, становила понад 2 млн грн.

Зловмисник також використовував механізм так званого «тендерного тролінгу». Підконтрольні йому комерційні структури брали участь у конкурсних торгах з аномально низькими ціновими пропозиціями, але фактично організатор взагалі не мав товарів, які були предметом закупівель. Потім він виходив на легальних виробників продукції, у яких він виграв тендер, і пропонував продати йому продукцію за цінами, нижчими за собівартість.

В інших випадках зловмисник пропонував «відкупитися» від нього за відмову від перемоги у торгах.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за що передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої).

Правоохоронці затримали фігуранта та його спільника під час спроби передати чиновникам пакет сфальсифікованої документації.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.