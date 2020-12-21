Виплати за смерті медиків від COVID-19: Зеленський каже, що треба спростити бюрократію

Міністерство соціальної політики отримало 41 пакет з документами для страхових виплат у зв’язку зі смертю медиків від COVID-19, 33 з них профінансовано.

Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

За даними ОП, Президент порушив питання виплат сім’ям медиків, померлих від COVID-19.

Нині до Мінсоцполітики надійшов 41 пакет з документами для страхових виплат сім’ям померлих медиків, 33 з них профінансовано.

«Це питання стоїть дуже гостро. Знаю, що смертельних випадків значно більше, і всі треба перевірити. Водночас необхідно спростити бюрократію. Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів, чи це дуже складно? Я прошу вас, щоб люди, які втратили члена родини, отримали виплати. Треба не просто сидіти й чекати документів. Ініціюйте діалог з такими сім’ями самі», – наголосив Зеленський.

У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що третій тиждень поспіль в Україні спостерігається стабілізація ситуації з поширенням коронавірусу.

«Ми перебуваємо на так званому плато. Є незначне зниження кількості виявлених випадків майже на 25 тисяч порівняно з попереднім тижнем», – сказав очільник уряду.

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Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що вже сплачено 766 тис. грн штрафів за порушення маскового режиму у громадських місцях.

Також урядовці повідомили, що відбувається підготовка до старту вакцинації навесні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 грудня лабораторно підтверджено 970 тис. 993 випадки COVID-19, із них за минулу добу – 6 тис. 545.