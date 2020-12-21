Фонд соціального страхування отримав повідомлення про смерть 378 медиків

Фонд соціального страхування отримав від роботодавців повідомлення про смерть 378 медичних працівників.

Про це директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Тетяна Михайленко повідомила на пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні до фонду надійшли повідомлення від роботодавців про смерть 378 медичних працівників. Хочу закцентувати увагу, що з цих 378 випадків, про які відомо фонду і по яких надійшли акти до фонду, завершено розслідування по 161 випадку. Тобто, якщо брати від загальної кількості, то розслідування завершено тільки по майже 43% таких випадків», - сказала Михайленко.

За її словами, із вказаних 161 випадок 53 пов’язані з виробництвом, а 108 не пов’язані з виробництвом.

«Не всі випадки інфікування і смерті медичних працівників пов’язують з виконанням їх професійних обов’язків. Відповідно, 33% на сьогоднішній момент по завершених випадках розслідування пов’язані з виробництвом і 67%, які не пов’язані з виробництвом», - повідомила Михайленко.

Вона додала, що по 217 випадках ще продовжується розслідування.

«На сьогодні фондом уже проведені виплати для 33 родин на загальну суму близько 52 млн грн», - зауважила директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Також вона поінформувала, що ФССУ здійснює виплати виключно на підставі акту розслідування нещасного випадку на виробництві, який складається спеціальною комісією з розслідування, що створюється державним територіальним органом Держпраці.

«Обов’язковою складовою затвердження цього акту є висновок епідрозслідування. Епідрозслідування проводиться виключно установами та організаціями, які підпорядковані Міністерству охорони здоров’я», - наголосила Михайленко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю одному з українських телеканалів заявила, що процес виплати допомоги сім'ям медиків, які померли внаслідок COVID-19, ускладнює бюрократична процедура.