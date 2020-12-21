Бутусов на два місяці стане позаштатним радником міністра оборони

Журналіст Юрій Бутусов погодився на два місяці стати позаштатним радником міністра оборони Андрія Тарана.

Про це Бутусов написав у своєму фейсбуці за підсумками зустрічі з главою Міноборони, передає Укрінформ.

За словами журналіста, міністр запропонував йому чотири посади, які "ні на що не впливають в Міноборони, і ніякого доступу до прийняття рішень не забезпечують":

начальник управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу нерухомості і земель Міноборони;

начальник одного з управлінь в департаменті військово-технічної політики;

начальник директорату інформаційної політики;

позаштатний радник міністра оборони на громадських засадах для висвітлення проблем некомпетентності та корупції в структурах Міноборони і ЗСУ.

"Пропонуючи мені посади, міністр визнав об'єктивність і справедливість моєї критики, і хотів би, щоб я враховував у своїй роботі позицію міністерства і тим самим допоміг би організувати правильну інформаційну політику", - заявив Бутусов.

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В результаті журналіст погодився прийняти пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони терміном на два місяці "без зарплати, без кабінету, без якихось повноважень".

"У мене не буде свого кабінету в МО, я не буду "розв'язувати питання", розставляти "своїх людей", я залишаюся журналістом", - підкреслив він.

Бутусов також заявив, що після закінчення двох місяців підготує підсумкову доповідь про проблеми оборонного планування та розвитку української армії.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони запросило журналіста, редактора видання Цензор.net Юрія Бутусова, відомого своєю критичною позицією щодо реформ у сфері оборони, очолити одну з посад в оборонному відомстві.

Юрій Бутусов — український журналіст. Головний редактор сайту Цензор.нет, оглядач Дзеркала тижня. Пише про внутрішньополітичну обстановку в Україні: найгучніші скандали, корупційні оборудки в «Укроборонпромі», підкуп виборців, проблеми передвиборчого процесу і програми, плюси та мінуси кандидатів на різні державні посади. Також писав про військовий конфлікт на Донбасі, автор серії нарисів про події Революції Переваги.