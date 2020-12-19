НАЗК рекомендує доопрацювати законопроєкт про захист боржників від колекторів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело експертизу законопроєкту №4241 та рекомендує суттєво доопрацювати документ.

Як передає Укрінформ, висновки експертизи оприлюднені на сайті НАЗК.

«Проєкт закону дає визначення основних термінів («врегулювання простроченої заборгованості» та «колекторська компанія») і має на меті встановити вимоги до кредитодавців, колекторських компаній та для врегулювання простроченої заборгованості. Проте він містить низку положень, що потребують суттєвих уточнень», - йдеться у висновку.

Так, на думку фахівців НАЗК, законопроєктом не визначено виключний перелік інформації, яку необхідно подати Національному банку для внесення тієї чи іншої компанії до Реєстру колекторських компаній. Також документ не встановлює механізм вибору НБУ заходів впливу за вчинені порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі порушення вимог до етичної поведінки.

У висновку експертизи також зазначається, що потребує суттєвих уточнень положення про надання НБУ права встановлювати додаткові вимоги до етичної поведінки, окрім тих, що визначені законопроєктом.

Висновок та рекомендації антикорупційної експертизи НАЗК передало профільному комітету Верховної Ради України для доопрацювання.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг. Пізніше НБУ повідомив, що скарги громадян на дії колекторів — це майже третина від усіх скарг на дії небанківських фінустанов.

У серпні Нацбанк повідомив про підготовку Реєстру колекторських компаній (наразі доступний на сайті НБУ) та розробку методичних рекомендацій щодо етичної поведінки при здійсненні колекторської діяльності.