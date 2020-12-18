В Україні діти зможуть поговорити по телефону зі Святим Миколаєм

В Україні 19 грудня діти зможуть зателефонувати і поговорити зі Святим Миколаєм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Дитячий фонд ООН в Україні (UNICEF Ukraine) у Фейсбуці.

"Із наближенням свят усім хочеться дива, особливо у складні часи пандемії COVID-19. Але найбільше цього хочуть діти. І диво станеться – 19 грудня діти можуть подзвонити по телефону і поговорити зі Святим Миколаєм", - йдеться у повідомленні.

У суботу з 12:00 до 17:00 ціла "команда Миколаїв" чекатиме дитячих дзвінків на безкоштовний номер 0 800 300 419.

"Усі Миколаї пройшли підготовку під керівництвом дитячого психолога Світлани Ройз і готові подарувати дітям святковий і казковий настрій", - додають в UNICEF.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня, у День Святого Миколая, у Києві на Софійській площі о 19:00 відбудеться святкове засвічення головної ялинки країни. Церемонія транслюватиметься в режимі онлайн.