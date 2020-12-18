В Україні діти зможуть поговорити по телефону зі Святим Миколаєм
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Дитячий фонд ООН в Україні (UNICEF Ukraine) у Фейсбуці.
"Із наближенням свят усім хочеться дива, особливо у складні часи пандемії COVID-19. Але найбільше цього хочуть діти. І диво станеться – 19 грудня діти можуть подзвонити по телефону і поговорити зі Святим Миколаєм", - йдеться у повідомленні.
У суботу з 12:00 до 17:00 ціла "команда Миколаїв" чекатиме дитячих дзвінків на безкоштовний номер 0 800 300 419.
"Усі Миколаї пройшли підготовку під керівництвом дитячого психолога Світлани Ройз і готові подарувати дітям святковий і казковий настрій", - додають в UNICEF.
Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня, у День Святого Миколая, у Києві на Софійській площі о 19:00 відбудеться святкове засвічення головної ялинки країни. Церемонія транслюватиметься в режимі онлайн.