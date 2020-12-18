Рада на рік подовжила дозвіл на закупівлю ліків, яких немає в державних реєстрах
Як передає Укрінформ, ухвалення в цілому відповідного законопроєкту №4472 в цілому підтримали 282 народних депутати.
Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту акта, на сьогодні питання забезпечення доступу пацієнтів за рахунок коштів державного бюджету до всіх лікарських засобів врегульовано постановою Кабінету Міністрів від 25 березня 2009 року № 333 та іншими підзаконними нормативно-правовими актами, що дає можливість закуповувати за кошти державного бюджету не лише лікарські засоби, включені до Нацпереліку основних лікарських засобів, затвердженого цією постановою, а й ті, міжнародна непатентована назва яких відсутня у ньому.
Зокрема, з 238 міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, включених до номенклатури лікарських засобів на 2020 рік, закупівля яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі для надання пацієнтам медичних послуг за програмою медичних гарантій, лише 139 містяться в Нацпереліку основних лікарських засобів, а решта 99 відсутні.
Введення в дію вимог частини десятої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» фактично унеможливить доступ пацієнтів до всіх лікарських засобів, міжнародна непатентована назва яких відсутня у Нацпереліку основних лікарських засобів, але які є необхідними для лікування та гарантовані громадянам для надання їм медичної допомоги, реімбурсації за рахунок коштів державного бюджету в межах програми медичних гарантій.
Таким чином закон відтерміновує введення в дію частини десятої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» до 01 січня 2022 року з метою розробки та запровадження удосконаленого механізму забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, що підлягають закупівлі за кошти державного бюджету.