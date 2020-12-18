Рада на рік подовжила дозвіл на закупівлю ліків, яких немає в державних реєстрах

Верховна Рада відтермінувала на рік введення в дію частини закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», що дозволить закуповувати за кошти держбюджету або відшкодувати вартість (реімбурсація) тих ліків, які не включені до Нацпереліку основних лікарських засобів.

Як передає Укрінформ, ухвалення в цілому відповідного законопроєкту №4472 в цілому підтримали 282 народних депутати.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту акта, на сьогодні питання забезпечення доступу пацієнтів за рахунок коштів державного бюджету до всіх лікарських засобів врегульовано постановою Кабінету Міністрів від 25 березня 2009 року № 333 та іншими підзаконними нормативно-правовими актами, що дає можливість закуповувати за кошти державного бюджету не лише лікарські засоби, включені до Нацпереліку основних лікарських засобів, затвердженого цією постановою, а й ті, міжнародна непатентована назва яких відсутня у ньому.

Зокрема, з 238 міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, включених до номенклатури лікарських засобів на 2020 рік, закупівля яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі для надання пацієнтам медичних послуг за програмою медичних гарантій, лише 139 містяться в Нацпереліку основних лікарських засобів, а решта 99 відсутні.

Введення в дію вимог частини десятої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» фактично унеможливить доступ пацієнтів до всіх лікарських засобів, міжнародна непатентована назва яких відсутня у Нацпереліку основних лікарських засобів, але які є необхідними для лікування та гарантовані громадянам для надання їм медичної допомоги, реімбурсації за рахунок коштів державного бюджету в межах програми медичних гарантій.

Таким чином закон відтерміновує введення в дію частини десятої статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» до 01 січня 2022 року з метою розробки та запровадження удосконаленого механізму забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, що підлягають закупівлі за кошти державного бюджету.