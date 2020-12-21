Про фактчекінг для журналістів і всіх, хто мислить критично

Прості інструменти перевірки інформації із соціальних мереж

Усі, хто активно користується соцмережами, неодноразово ставили собі питання, як можна перевірити, чи не зманіпульований текст допису, чи є опублікована фотографія справжньою. Для журналістів така перевірка – частина щоденної роботи. Найглибше цим займаються фактчекери.

Укрінформ публікує Білу книгу «Фактчекінг. Основні положення цифрових досліджень і верифікації», створену за підсумками спільного проєкту з німецьким інформагентством dpa - серії вебінарів для представників українських ЗМІ з розпізнавання брехні та фейків у соцмережах і медіа.

Це видання для всіх, кого тема виявлення фейків цікавить у силу професії чи задля збереження об’єктивності власної картини світу. Крім представлення інструментів верифікації, які легкі в опануванні й швидкі у застосуванні, Біла книга дає змогу порівняти ситуацію у Німеччині та Україні, ознайомившись із думками фактчекера StopFake Артема Лаптієва і керівніка підрозділу з верифікації dpa Штефана Фосса.

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