Українців навчатимуть протистояти цифровим загрозам

В Україні стартував проєкт підвищення рівня обізнаності в суспільстві й протидії загрозам використання цифрових технологій для втручання у політичні процеси.

Проєкт представила Українська фундація безпекових студій на пресконференції в Укрінформі на тему «Старт проєкту «Цифрові технології та демократія: Європейські уроки захисту від зловмисних впливів».

«Завданням проєкту визначено підвищення рівня обізнаності цільової аудиторії щодо європейських практик реагування на загрози використання цифрових технологій для втручання у політичні процеси та громадську думку. До нашої цільової аудиторії ми відносимо експертне середовище та органи влади України, задіяні у формуванні та впровадженні державної політики у сфері інформаційної безпеки. Над стратегією інформаційної безпеки вже почало працювати Міністерство культури та інформаційної політики», - розповіла менеджерка проєкту Ірина Петрова.

Згідно із соціологічними даними проєкту, у 2020 році 77% українців усвідомлюють існування дезінформації, а близько 62% респондентів впевнені у своїй здатності відрізнити дезінформацію від правдивих новин. Втім, реальне вміння респондентів не збігається з власною оцінкою. Якщо у 2019 році 11% громадян України могли відрізнити дезінформацію від якісної інформації, то у 2020 - лише 3%.

«Для країни, яка з 2014 року перебуває в стані явної гібридної війни, і коли дезінформація давно перестала бути темою суто експертних обговорень, на жаль, рівень медіа-грамотності, критичного мислення досі не є таким, щоб ми могли казати про нашу національну стійкість. Тому якщо 97% населення є вразливими до впливу дезінформації, то це є питанням національної безпеки», - наголосила експертка Української фундації безпекових студій з питань інформаційної безпеки Анастасія Баровська.

Учасники проєкту усвідомлюють, що Україна перебуває у специфічній ситуації сильного інформаційного впливу та збройного конфлікту, яка відрізняється від європейської. Та саме європейська практика протидії зловмисним впливам може стати корисною.

«Україна перебуває в специфічній ситуації, яка відрізняється від європейської, зазнаючи більш сильного впливу. Крім інформаційного, у нас ще є збройний конфлікт і окупація нашої території, і це робить нас більш уразливими до інформаційних впливів. Ідея цього проєкту полягає в тому, щоб зрозуміти європейські підходи, але ми не можемо їх повністю копіювати. Водночас у європейців насправді набагато більш структурований підхід до формування державної політики, і цей процес відбувається більш публічно», - зазначила голова Української фундації безпекових студій Юлія Каздобіна.

Українська фундація безпекових студій працюватиме над проєктом протидії ворожому іноземному впливу у цифровому середовищі протягом найближчих 6 місяців.