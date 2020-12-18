Таран зустрінеться з Бутусовим цієї суботи - Міноборони

Очільник Міністерства оборони Андрій Таран зустрінеться з журналістом Юрієм Бутусовим 19 грудня.

Про це у Фейсбуку повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

«Зустріч міністра оборони з Юрієм Бутусовим відбудеться цієї суботи, 19 грудня. Будуть предметно обговорені перспективи подальшої співпраці. Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною. Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, МОУ запросило редактора видання Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, який відомий своєю критичною позицією щодо реформ у сфері оборони, обійняти одну з посад у відомстві.

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Згодом у Міноборони заявили, що у них відсутні вакансії, які відповідали б рівню амбіцій та компетенції Бутусова. У міністерстві пояснили, що у нього, за оцінкою кадрового органу МОУ, відсутні «відповідні професійні підстави».

Бутусов своєю чергою заявив, що подає позов до суду й вимагає публічних вибачень від Міноборони.

Юрій Бутусов – журналіст, головний редактор сайту Цензор.НЕТ, оглядач «Дзеркала тижня». Пише про внутрішньополітичну ситуацію в Україні: найгучніші скандали, корупційні оборудки, підкуп виборців, плюси й мінуси кандидатів на різні державні посади. Також писав про військовий конфлікт на Донбасі, автор серії нарисів про події Революції Гідності.