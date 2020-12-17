Шмигаль: «Мрія» за пару рейсів зможе привезти необхідний обсяг вакцин до Європи

Глава Кабміну не виключає, що для доставки вакцини від COVID-19 використають літак «Мрія», якщо туди встановлять необхідне холодильне обладнання.

Про це Денис Шмигаль сказав під час онлайн-заходу «Україна та світ у 2021», організованому НВ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна має переваги і не є відсталою у деяких технологіях. Навіть є така ідея, що наш літак «Мрія» фактично за пару рейсів зможе привезти увесь необхідний обсяг вакцин, наприклад, із Північної Америки у Європу, на європейський континент. Обладнати його холодильним обладнанням, і це значно здешевить логістику», - заявив Шмигаль.

Він пояснив, що вакцину від коронавірусу слід зберігати при ультранизьких температурах, і нині Україна готує умови для цього.

«Мало яка країна готова, усі готуються. Якщо говорити про вакцину при заморозці у мінус 70 чи мінус 80 - це для всіх виклик», - додав очільник уряду.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини від COVID-19. Оскільки вакцина має вводитися двічі, її вистачить на щеплення 4 млн осіб.

В Україні станом на 17 грудня підтверджено 931 751 випадок COVID-19, з них за добу - 12 047.

Найбільший у світі транспортний літак АН-225 «Мрія» навесні регулярно виконував гуманітарні рейси та доставляв у різні країни медичні матеріали для боротьби з коронавірусом.