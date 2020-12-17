Секретаріат Креміня атакували хакери

На мережеву IT інфраструктуру Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови була здійснена кібератака.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Уповноваженого з захисту державної мови в Фейсбуці.

"На комп'ютерні системи нашого Секретаріату зловмисниками була здійснена кібератака з метою отримати несанкціонований доступ до пристроїв мережевої ІТ інфраструктури та вивести їх з ладу. Атака була оперативно припинена силами наших ІТ-фахівців. Ми вже точно знаємо, що це не просто спроба пошкодити пристрої. Це - чергова атака на українську мову і тих, хто її захищає. Комусь кортить паралізувати нашу діяльність, але ми здатні відбивати як інформаційні, так і хакерські напади", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Україна піднялася на чотири позиції та зайняла 25 місце у Національному індексі кібербезпеки (National Cybersecurity Index 2020).