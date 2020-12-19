Лідія Ласмане-Дороніна, латвійська дисидентка

Під час заслання на Алтаї Микола та Раїса Руденки дуже хотіли "відгодувати" мене

Сьогодні, 19 грудня, сторіччя від дня народження видатного українця Миколи Даниловича Руденка (1920-2004). За своє 83-річне життя він встиг пережити і зробити дуже багато. Фронтовик, письменник і поет, якому загострене почуття правди не залишило шансу бути благополучним «радянським письменником». Руденко став правозахисником, дисидентом, одним із засновників Української Гельсінської групи. Його вірним другом і помічницею була Раїса Руденко (на жаль, пішла від нас 3 жовтня цього року). Про Миколу Руденка та його дружину, про дисидентський рух і про себе, про дружбу, яка об'єднувала правозахисників з різних республік, згадує інша видатна людина, латвійська дисидентка Лідія Ласмане-Дороніна, яка цього літа відсвяткувала своє 95-річчя. «Я НАРОДИЛАСЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ ЛАТВІЇ, У ВІРУЮЧІЙ РОДИНІ» - Лідіє, розкажіть, будь ласка, як ви познайомилися з Миколою Руденком? - Спочатку я познайомилася з його дружиною Раєчкою Руденко. Ми разом сиділи у мордовському таборі. У мене це був третій строк. Взагалі незрозуміло за що. - А перші два строки - розуміли за що? - Вперше мене заарештували у 1946 році. Я тоді навчалася у школі медсестер. Моїх батьків і мене схопили і засудили за «допомогу бандитам».

- Тобто, "лісовим братам", партизанам? - Так. Я - із Західної Латвії. Народилася у дуже хорошій, віруючій родині. І в незалежній країні! Для мене саме це було природним - жити в своїй країні. Тому, коли прийшов один окупант у 1940 році, потім інший – у 1941-му, ось це було ненормально, неправильно. У 1945 році, коли Червона армія знову наближалася до наших місць, багато латишів змогли через море втікти, поплисти до нейтральної Швеції. - Хтось із ваших близьких теж поплив? - Так, моєму рідному братові вдалося перебратися до Швеції і залишитися там після війни. Але більше ніхто з нашої родини не зміг виїхати... Мій перший строк був п'ять років і три роки заслання. - А коли і за що другий строк? - Це вже у 1970 році – за самвидав. Тоді дали два роки. Мені на той час вже вдалося повернутися з Воркути до Латвії, у Ригу. Оскільки строк був невеликим, то я відбувала його тут. Зізнатися, після цього я вже не могла подумати, що мені доведеться ще побувати у в'язниці. Але, коли до влади прийшов Андропов, у 1983 році почалася кампанія «наведення порядку». Напевно, арешт «політичних» вважався її природною частиною... Сьогодні, коли згадуєш минуле, то думаєш: депортація 1941 року, депортація 1949 року, наступні арешти і висилки. Ще кілька таких хвиль виселень, і з латишами могло би бути, як колись з кримськими татарами, з Кримом: народ вивезли, а земля залишилася. Можна заселяти її наново… «СВОБОДА ПРОСТО ТАК НЕ ДАЄТЬСЯ» - Яким був третій строк? - Дали, як в молодості – п'ять років ув'язнення і три роки заслання. - І знову вивезли далеко від дому... - До Мордовії. Земля, як земля. Хороша природа, можна господарювати. Але тоді там було багато таборів. - Так, Мордовська АРСР з брежнєвських часів стала горезвісною своїми таборами, в яких сиділо багато дисидентів з усіх «союзних республік». - У нас була чудова компанія у таборі (структура Дібровлагу в Мордовії, - ред.). Освічені, розумні люди зі своїми переконаннями, своїм чітким поглядом на події в СРСР. Багато віруючих. І ми дуже дружили - люди різних національностей з різних "союзних республік": естонка, литовки, українки, росіяни. Важливо, що «політичних» тримали окремо від тих, хто мав кримінальні статті. У нас була своя ніби "мала зона". Хоч ми перебували в ув'язненні, було відчуття внутрішньої свободи. Пам'ятаю, що одна начальниця у таборі особливо ненавиділа нашу компанію - ось за це почуття свободи. У нас біля барака від колишніх сідельців залишилися кілька грядок, росли ягоди. Ми теж доглядали за ними. Так ось цій начальниці було важливо все заборонити, знищити, витоптати – і грядки, і відчуття свободи... Але треба розуміти, що така свобода просто так не дається. Ми її отримували завдяки взаємній підтримці, солідарності, протестам, у тому числі голодуванням. Ось там, у таборі, я познайомилася з Раєчкою Руденко, яку посадили за вірші її чоловіка.

- Може, згадайте ще когось з України? - У нашій компанії ще були Ольга Хейко-Матусевич (за "літературну пропаганду та агітацію"), Ірина Ратушинська… - З Одеси? Мої добрі знайомі в юності писали з нею під загальним псевдонімом… - У неї були дуже хороші вірші. Її посадили за правозахисну діяльність і вірш «Батьківщина». (Починається зі слів «Ненавистная моя родина! / Нет постыдней твоих ночей. / Как тебе везло / На юродивых, / На холопов и палачей!» З часом погляди Ратушинської (1954-2017) зазнали змін, і у 2014 році вона підтримала агресивну політику РФ проти України, - ред.). «НА АЛТАЇ РАЄЧКА І МИКОЛА ВЗЯЛИ НАДІ МНОЮ ШЕФСТВО» - Якщо вас заарештували у 1983 році, то виходить, що початок перебудови і гласності ви зустріли у таборі? - Так і було. Микола Руденко відбув строк у таборі трохи раніше, і його відправили відбувати заслання на Алтай (Горно-Алтайська АО, с.Майма, - ред.). А у 1986 році і Раєчці дозволили поїхати до нього. Так їхня сім'я возз'єдналася. На початку 1987 року мене теж перевели з табору на заслання. Мені пощастило, що це був Алтай, місця недалеко від сім'ї Руденків. Тому я іноді їздила до них на гостини. - Як саме? - Рейсовим автобусом. Заслання, це звичайно, не свобода. Але все ж і не в'язниця, не табір. Тим більше, що на Алтаї є дуже красиві місця. Руденки взяли наді мною, як це сказати… - Шефство? - Так, так можна. Вони казали, що я після табору занадто худа і мене треба привести в норму, «відгодувати». - Це точно. Є така якість в українських родин - намагатися, щоб всі близькі були як слід нагодовані. І чим же вони вас "відгодовували"? - Вони там щось і самі вирощували. Але головну надію Рая та Микола покладали на мед і сало, які їм надсилали з України. Але, звичайно ж, не для цього я до них їздила. Дуже приємно було спілкуватися з цими людьми. - За часів справжньої свободи ви з Миколою та Раїсою теж зустрічалися? - Звичайно. Їм невдовзі скоротили строк заслання. Не хотіли дозволяти їхати до України. Але дозволили виїхати за кордон. І лише через кілька років вони змогли повернутися до Києва (у 1990 році, - ред.). А мене звільнили невдовзі після них, в середині 1987 року... Найбільше запам'яталося, як ми з моєю доброю подругою, естонкою, теж з мордовського табору, Лагле Парек (сиділа за «захист прав людини і антирадянську пропаганду», - ред.) їздили на гостини до Руденків у Київ.