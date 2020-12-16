Дані щодо окупованих територій треба зібрати в єдину базу - експерт

На сьогодні виникла потреба у створенні єдиної бази даних щодо окупованих територій.

Про це заявив під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Конфлікт на Донбасі: спроби врегулювання і пошук альтернатив" представник Міжнародного центру дослідження проблем безпеки Олександр Кореньков.

«Треба створити відкриту базу по окупованих територіях. Це має бути єдина база даних, де зібрана інформація щодо різних категорій: демографічна, економічна, політична та військова. Має бути єдиний сайт, коли, хто розробляє стратегію чи пише аналітику, може зайти та подивитись, наприклад, скільки населення в окупованому Луганську чи Стаханові», - зазначив Кореньков.

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На його думку, без такої бази неможливо щось прогнозувати. «Будь-що без цього гранту просто висить у повітрі. Ця база має постійно оновлюватись», - вважає Кореньков.