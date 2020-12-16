Зеленський призначив довічні стипендії шістьом освітянам

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 571/2020 «Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти» - шістьом вітчизняним освітянам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному сайті Глави держави.

Згідно з документом, грошові виплати призначені шістьом видатним освітянам, які досягли сімдесятирічного віку.

«Держава має шанувати та підтримувати людей, які присвятили своє життя вихованню нових поколінь і становленню освіченої нації. Адже в сучасному світі освіта є однією з найважливіших переваг країни», – зауважив Глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський призначив довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, а також учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років.