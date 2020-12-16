Сезон грипу: за тиждень в Україні - понад 180 тисяч нових хворих

За минулий тиждень в Україні на ГРВІ та грип захворіли 183 тис. 375 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 183 тис. 375 людей, з них 40,6% - діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 482,6 на 100 тис. населення, що на рівні епідемічного порога, розрахованого для України", - йдеться у повідомленні.

В Україні зафіксовано спорадичне географічне поширення грипу.

За тиждень від грипу вакциновано 14 тис. 780 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 150 тис. 615 людей.

За даними МОЗ, з початку сезону по Україні інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 10,1% більше аналогічного періоду минулого сезону.

З 28 вересня до 13 грудня 2020 року перехворіли 4,9% населення країни.

Госпіталізовано 1,5% хворих, зокрема 10 тис. 837 дітей віком до 17 років.

Зареєстровано 279 випадків грипоподібного захворювання, серед них у 43 людей взято зразки матеріалів для одночасного обстеження методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на грип і SARS-CoV-2, визначено віруси грипу типу В - один випадок, SARS-CoV-2 - 13.

Також зареєстровано 225 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції, серед них для одночасного обстеження методом ПЛР на грип і SARS-CoV-2 взято 56 зразків матеріалів. У 18 випадках отримано позитивні результати (визначено віруси грипу типів А(Н1)pdm09 - один випадок, В - три випадки, SARS-CoV-2 — 14.

Летальних випадків не зареєстровано.