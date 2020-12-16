З України намагалися нелегально вивезти авіаобладнання на Близький Схід – СБУ

Співробітники Служби безпеки України у Миколаєві викрили спробу незаконного вивезення з території України авіаційного обладнання військового призначення в одну з країн Близького Сходу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що менеджмент однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях у країнах Близького Сходу та Африки, намагається організувати нелегальне вивезення з України авіаційних виробів та приладів, якими комплектуються військово-транспортні літаки.

"Вони (фігуранти - ред.) приховали військову продукцію від митного огляду серед бортового обладнання літака авіакомпанії, який після проходження технічного обслуговування мав вилетіти за межі України. Водночас у компанії були відсутні дозвільні документи Державного експортного контролю України, передбачені чинним законодавством для переміщення за межі країни виробів військового призначення", - зазначають у спецслужбі.

Нині продукцію направлено на експертизу. Після її висновків прийматиметься рішення щодо відкриття кримінального провадження, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.