Експертка - про вплив держави на інформаційне поле: Можливості значно зменшилися

Експертка - про вплив держави на інформаційне поле: Можливості значно зменшилися

Укрінформ
У зв'язку з розвитком інтернету можливості держави впливати на інформаційне поле останніми роками істотно зменшилися.

Таку думку висловила голова Української фундації безпекових студій Юлія Каздобіна під час круглого столу в Укрінформі "Україна-2021: виклики та загрози".

"На сьогодні ми не намагаємося розуміти ті зміни, які відбулися - ми намагаємося те середовище з абсолютно новими законами втиснути в ті рамки, в яких раніше існувало інформаційне поле. Тобто якщо раніше у держави було набагато більше можливостей впливати на процеси, то сьогодні в інтернеті у неї цих можливостей немає. Їй переважно не належать мережі, програмне забезпечення, яке дає можливість доступу до мережі", - розповіла Каздобіна.

Вона зазначила, що державі в будь-якому разі треба звертатися до посередників. Але, якщо говорити про такі платформи як Фейсбук та Гугл, "вони перебувають поза межами нашої юрисдикції, і ми жодного впливу на них не маємо", - зазначила експертка.

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Каздобіна додала, що на цих платформах немає редактора, який би попередньо перевіряв інформацію, що там з'являється. Натомість, за її словами, там є можливість попередньо вивчати людей, виявляти їхні слабкості з метою подальшого впливу.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що захист інформаційного простору та розбудова інформаційного суверенітету України є одним із пріоритетів діяльності уряду.

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