Аналітичні центри мають стати партнерами держави у розробці стратегії її розвитку - експерт

Найкращі фахові експерти та аналітичні центри мають стати партнерами держави у вироблені стратегії її розвитку та прийнятті рішень.

На цьому наголосив доктор політичних наук, професор, директор Інституту державної служби та місцевого самоврядування, завідувач кафедри публічної політичної та політичної аналітики НАДУ при Президентові України Сергій Телешун під час круглого столу в Укрінформі на тему «Україна-2021: виклики та загрози».

«Що стосується сучасного періоду – великий інформаційний хайп, велика кількість фейків, недостовірної інформації (я це називаю періодом перехідного інтелектуально-розумового сприйняття реальності, яка часто підміняється бажаннями), велика кількість так званих ескорт-експертів, політиків, громадських діячів, активістів, ретрансляторів, лобістів, політтехнологів. І вони, на жаль, якоюсь мірою вихолостили таке розуміння, як експерт у первинному розумінні цього слова. Експерт в перекладі з латинської – людина, що має соціальний бекграунд, що реалізувала свій проєкт, який змінив соціальне життя на краще і може запропонувати механізм іншим», - сказав Телешун.

За його словами, він запропонував кожного року, наприкінці року, збирати в Укрінформі найкращих фахівців-експертів. А до обговорення викликів та загроз щодо майбутнього України, сказав Телешун, підштовхнув, зокрема оприлюднений 13 грудня рейтинг Пенсильванського університету з висновком про так звані Thinking Centers, тобто мозкові центри У рейтингу назвали їх фінансування, а також їх перспективи в житті держави.

«Вони підрахували, що тільки за один рік аналітичний центр без зовнішнього втручання, тобто з боку держави, бізнесу, громадянського суспільства, профінансувався в 1 мільярд доларів. І вони проаналізували, хто за ним стоїть – за грошима і фінансуванням, і дійшли висновку, що тільки 70% працюють на інтереси власної держави», - зауважив Телешун.

Він звернув увагу, що «науковці, експерти в реальному сенсі цього слова можуть насправді змінювати цю державу, в якій ми живемо».

«Ми максимально намагались уникати політичної і лобістсько-корпоративної зацикленості і зупинитись не на описовості, а насправді, можливо, на дискусійних, але речах, які будуть цікаві всім зрізам суспільства. І, можливо, ми будемо продовжувати обговорювати запрошення тих, хто на нас дивиться, тих, які від нас залежать, і тих, які хочуть від нас бачити майбутнє», - заявив Телешун.