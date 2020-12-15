За даними Центру громадського здоров'я, з початку року в Україні зафіксували 12 випадків правця.

Як передає Укрінформ, про це ЦГЗ повідомляє у Фейсбуці.

"Загалом за 2020 рік зареєстровано 12 випадків захворювання на правець. З них 5 випадків серед дітей 10–14 років, 1 — 15–17 років та у 6 дорослих. Цьогоріч випадки правця фіксували у Волинській, Миколаївській та Вінницькій (по 2), Рівненській, Львівській, Чернігівській, Київський, Полтавській та Харківській (по 1) областях", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що ревакцинація від дифтерії та правця потрібна кожному щодесять років.

Правець — це інфекційне захворювання, що передається під час контакту зі спорами бактерій Clostridium tetani. Інфікуватися можна через потрапляння бруду в рану, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається. Без вчасної медичної допомоги хвороба може призвести до смерті.