Доступ до інформації: МКІП працює над впровадженням Конвенції Тромсе

Імплементація Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе) є одним із пріоритетних завдань для уряду.

Про це заявив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко під час онлайн-обговорення "Конвенція Тромсе: моніторинг та контроль за реалізацією права на доступ", повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МКІП.

“Імплементація Конвенції Тромсе є одним із пріоритетів для уряду і, зокрема, для Міністерства культури та інформаційної політики. Втім, конвенція вже є значною мірою імплементована в українське законодавство, оскільки її норми були враховані, коли наш закон “Про доступ до публічної інформації” лише писався”, - зазначив Шевченко.

За його словами, нині працює робоча група при Комітеті ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики з внесення змін до закону.

Шевченко також повідомив, що МКІП опрацьовує питання проведення тематичних навчальних тренінгів та розробки відповідних методичних матеріалів.

“Україна залучена до процесів на рівні Ради Європи і гратиме активну роль у тому, щоб Конвенція розвивалася на європейському рівні. Імовірно, що скоро будемо ставити питання про необхідність доопрацювання, а, можливо, і навіть розробки нової редакції, оскільки з моменту, коли вона писалася, законодавство і стандарти вже пішли вперед”, - додав заступник міністра.

Як повідомлялося, Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе) – це перший міжнародний обов'язковий документ, який закріплює право на доступ до офіційних документів, що створюються органами державної влади.

Конвенція набуває чинності 1 грудня 2020 року завдяки Україні, яка стала десятою державою, котра ратифікувала цей документ і тим самим запустила його в дію.