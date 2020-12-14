АМКУ оштрафував «Зеонбуд» за необґрунтовані ТБ-тарифи

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «Зеонбуд» на 25 млн 725 тис. 533 грн за зловживання монопольним становищем під час надання послуг з трансляції телепрограм загальнонаціональних каналів у цифровому форматі DVB-T2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет встановив, що з вересня 2011 року по грудень 2019 року ТОВ «Зеонбуд», зловживаючи своїм монопольним становищем, встановлювало тарифи на телекомунікаційні послуги без будь-яких розрахунків та економічних обґрунтувань таких тарифів.

Зазначається, що ТОВ «Зеонбуд» змінювало тарифи шляхом надання знижок без будь-якого економічного обґрунтування. При цьому знижки для різних телекомпаній варіювалися без жодних на те підстав. Тому виходило, що за одні й ті самі послуги різні компанії сплачували від нуля до 100% тарифу.

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Відтак комітет визнав застосування компанією економічно необґрунтованих тарифів, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

АМКУ зобов'язав ТОВ «Зеонбуд» припинити порушення та наклав на товариство штраф у розмірі 25 млн 725 тис. 533 грн.